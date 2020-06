Walagri développe son réseau portuaire © D.R. Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse

Le principal acteur sur le marché de l’agrofourniture et de la collecte de cérales en Wallonie s’étend avec un nouveau dépôt. Depuis plus de 150 ans, la société Walagri est le principal acteur sur le marché de l’agrofourniture et de la collecte des céréales en Wallonie.