Depuis le 3 juillet sur plus de 20 parcours, répartis dans toute la Wallonie et en 4 langues sont disponibles sur une application intéressante : Totemus.

Celle-ci se trouve être à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching. L'application propose une balade innovante, ludique et ouverte à tous, valorisant le patrimoine et les richesses du savoir-faire wallon : contes et légendes, arts, gastronomie, etc.

En cette période de vacances, c'est donc activité idéale et gratuite à faire en famille, ou en petits groupes, de toutes les générations.

En Wallonie picarde, elle propose 3 parcours : Mouscron, Tournai, Ellezelles.

A Silly, un parcours vélo mettant en avant les points-noeuds sera disponible prochainement.

Dans la Cité des Hurlus, les chasseurs suivent un parcours de 5 km débutant devant la Maison du tourisme.

Traversé par l’Escaut, Tournai et ses 2 000 ans d’histoire vont aussi vous étonner.

Le rendez-vous est fixé devant l'Office du Tourisme, pour un parcours de 4,7 km qui vous fait découvrir plusieurs bâtiments classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

A Ellezelles, les chasseurs se retrouvent plongés sur 5,7 km au coeur du Parc naturel du Pays des Collines. Comptez environ 2 heures pour chacun des parcours, qui sont conçus pour faire découvrir quelques endroits incontournables, et d’autres moins connus, tout en mettant en avant des personnages phares, petites histoires et anecdotes

Il suffit de télécharger gratuitement l’application, dans votre Apple Store ou Google Play Store.

Tout au long de la balade, l’application propose aux " chasseurs " de résoudre des énigmes qui font appel à leur sens de l’observation : trouver une date au pied d’une statue, compter le nombre de fenêtres d’un bâtiment, renseigner le nom d’une rue… Ce faisant, les chasseurs collectionnent des totems et gagnent des points, appelés « toteez », échangeables contre des cadeaux auprès de parcs d’attractions, musées, plaines de jeux, restaurants etc. A essayer !