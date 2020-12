Alors que la soirée du réveillon se profile, les forces de l’ordre seront sur le pont afin de veiller au respect des règles et des mesures sanitaires liées notamment au couvre-feu.

Ainsi, du côté de Mouscron, on signale la présence d’équipes supplémentaires pour la soirée du réveillon.

"Nous n’aimons pas trop parler de tolérance zéro mais si des collègues remarquent la présence de quelqu’un après 22 heures en rue et que la personne n’a rien à y faire, elle sera verbalisée. Ce sera identique si des voisins appellent pour se plaindre du bruit et qu’une infraction est constatée par rapport au respect de la bulle, en rappelant que la police ne peut pas entrer comme ça chez les gens. Si une lockdown party est découverte, les contrevenants seront verbalisés. Mais nous tenons aussi à préciser qu’il n’y aura pas de chasse aux infractions. Simplement, nous sommes là pour faire respecter les règles", indique-t-on à la zone de police de Mouscron.

Les effectifs seront également renforcés au niveau de la zone de police du Tournaisis. "Nous ne communiquons pas sur les chiffres de nos effectifs mais ils seront plus conséquents que pour un réveillon traditionnel, assure Alexandre Berte, porte-parole de la zone du Tournaisis. Si nous renforçons nos équipes, ce n’est pas pour qu’elles restent dans les bureaux. Cette soirée sera spéciale pour tout le monde et donc aussi pour la police. Il n’y a pas eu d’extension du couvre-feu comme à la Noël et donc, il sera d’application de 22 h à 6 h. Si une personne est remarquée en rue au-delà de 22 h, sauf cas bien spécifiques, elle sera verbalisée. Pour une lockdown party, ce sera la même chose. Nous rappelons que les amendes vont de 250 à 4 000 €. Nous, nous sommes là pour faire respecter les règles."