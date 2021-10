A l'approche de la Toussaint, beaucoup de citoyens se préparent à fleurir les tombes des défunts. Comme à l'accoutumée, les chrysanthèmes sont les fleurs fréquemment demandées auprès des fleuristes. Même si pour certains, cette tradition se perd un peu plus chaque année, pour Pauline, fleuriste à Leuze, les clients sont au rendez-vous même si sa clientèle comprend essentiellement des aînés. "précise la gérante de Pauli-Flower.

Toujours selon cette fleuriste, les chrysanthèmes, fleurs phares en cette période, sont fortement sollicités même si leurs prix ont tendance à grimper en cette saison. "A cause du covid-19, les prix des fleurs ont largement augmenté. Même si de manière générale, le prix des fleurs grimpe constamment lors des fêtes".

Un week-end prometteur

Pour Emma, fleuriste à Dottignies, la population est toujours demandeuse de fleurir les tombes. Même s'il faut tout de même faire preuve d'imagination et d'ingéniosité. "Il est nécessaire de proposer au public des compositions qui attirent l’œil et qui se démarquent notamment des grosses enseignes. En ce qui concerne l'âge, je ne remarque pas tellement de différence. Je dirai que c'est 50/50. Cela touche tous les publics".

Selon cette passionnée, il est encore trop tôt pour faire un bilan par rapport aux autres années. Le week-end de la Toussaint peut encore faire évoluer les chiffres et ainsi voir apparaître de nombreux clients au sein de sa boutique. "Au niveau des ventes, je ne peux pas encore me prononcer par rapport à l’année passée car le week-end n'est pas encore passé. Dans tous les cas, j'ai remarqué que les commandes étaient plus nombreuses qu'en 2020", conclut la gérante du commerce Les fleurs par Emma.