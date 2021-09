La boîte à chips et les mouchoirs en papier donnent du fil à retordre.

Les erreurs les plus fréquentes en matière de tri de déchets sont… Ipalle communique les résultats d’un concours organisé cet été par l’intercommunale elle-même et Fost Plus, histoire d’analyser les erreurs de tri les plus courantes et de rappeler les consignes permettant d’assurer un bon recyclage. Les réponses aux questions posées montrent également à nouveau que les citoyens de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, territoires gérés par Ipalle, figurent parmi les champions du tri et qu’ils sont attentifs à l’évolution des consignes de tri, assure l'intercommunale.



Pas moins de 1 500 personnes ont tenté leur chance au concours en ligne sur le tri des déchets. Si le tri des pots de yaourt et des barquettes de champignons n’a plus de secrets pour les participants, par contre, la destination des boîtes à chips cylindriques et des mouchoirs en papier pose quant à elle plus de soucis...