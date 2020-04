Le conseil d’administration de l’intercommunale Ipalle l’a immédiatement analysée. Ce texte demande d’une part, de maintenir les recyparcs wallons fermés au public jusqu’à nouvel ordre et d’autre part, que les intercommunales actualisent un plan de réouverture progressive et programmée des recyparcs au public.

Le maintien de la fermeture y est justifié par la nécessité de limiter au maximum les contacts entre les personnes afin d'éviter toute nouvelle contamination. Outre les mesures d’interdiction de rassemblement, des mesures doivent également être prises pour éviter le déplacement des personnes au maximum.

"Sans attendre, Ipalle a donc présenté son plan de réouverture aux organisations syndicales et a ensuite adressé à la ministre de l’Environnement le document issu de cette concertation", explique Ipalle

" Ipalle demande la réouverture de ses recyparcs à partir du lundi 20 avril à 13h. "Ipalle demande donc à la population de Wallonie picarde de patienter une semaine encore afin de respecter les mesures de confinement édictées par le gouvernement durant cette crise sanitaire. Les recyparcs seront réouverts de manière progressive, en fonction de la disponibilité des agents, des transporteurs et des centres de traitement. La liste des recyparcs accessibles sera communiquée dès la semaine prochaine. Le site internet www.ipalle.be sera actualisé chaque matin avec la liste des recyparcs ouverts.Provisoirement, les horaires d’ouverture seront limités : uniquement de 13 à 18h, du lundi au samedi".

La plage horaire sera ajustée en fonction du bon déroulement des opérations sur le terrain et du degré de respect des consignes par la population.

L’intercommunale précise cependant que le recours au recyparc par les citoyens ne devra se faire qu’en cas d’absolue nécessité (espace de stockage insuffisant au domicile, impossibilité de réaliser du mulch ou du compost…).

" Afin de garantir la sécurité en voirie publique, Ipalle demande le soutien des autorités communales à travers la mise à disposition de la police ou d’agents assermentés. Consignes d’accès aux recyparcs Les consignes suivantes devront impérativement être respectées par chaque visiteur, sous peine d’exclusion immédiate du site, la sécurité des travailleurs mais aussi celle des citoyens restant la priorité absolue de l’intercommunale"

Dans un premier temps, seuls les déchets de jardin (tontes de pelouse, branchages, tailles de haies…) seront acceptés avec une quantité maximale de 1 m³ (équivalent d’une remorque double-essieux) par semaine.

Le dépôt d’autres types de déchets sera autorisé ensuite de manière progressive.

Seuls les particuliers auront accès aux recyparcs la semaine du 20 avril. Afin de limiter les files et de fluidifier le flux des visiteurs, l’accès aux sites se fera uniquement sur rendez-vous. Les modalités pratiques de prise de rendez-vous seront précisées dans les jours qui viennent.

" A leur arrivée, les usagers devront rester dans leur véhicule jusqu’au conteneur qui leur sera indiqué par l’agent." Les fenêtres de la voiture devront être maintenues fermées et la présentation de la carte d’accès ainsi que de l’autorisation envoyée par Ipalle suite à la prise de rendez-vous se fera de l’intérieur du véhicule.

Chaque usager devra venir avec ses propres outils. Il n’y aura aucune mise à disposition de pelles/brosses par Ipalle.

Les agents d’Ipalle ne manipuleront en aucun cas les déchets et ne fourniront aucune aide lors du dépôt dans les conteneurs . " Aussi, il est demandé de ne pas s’attarder sur le site et de respecter la distanciation sociale ; • Les enfants de moins de 16 ans ne seront pas autorisés à circuler sur le recyparc. L’accès au bâtiment administratif sera interdit et aucune vente (compost, bioseaux…) ne sera autorisée. Il est évidemment recommandé de se laver soigneusement les mains après tout dépôt", ajoute Ipalle