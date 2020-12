Ce mercredi 30 décembre à 18 h 30, la Task Force Covid Wapi proposera une séance virtuelle intitulée "Je ne peux pas voir mon proche hospitalisé" dans le cadre de son cycle de conférences.

Initiée pour rappel par la conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wapi, la Task Force Covid Wapi a pour ambition d’activer et de coordonner les moyens locaux pour lutter contre l’épidémie et sa propagation. Elle est pilotée par la zone de secours de Wallonie picarde et rassemble différents pôles et acteurs locaux. Elle vise également à faciliter l’efficacité et le dialogue sur la Wapi.

Parmi les missions de cette Task Force figure le soutien psychologique à la population eu égard aux bouleversements de la vie quotidienne liés au Covid, soutien qui se matérialise, en collaboration avec la télévision régionale, par un cycle de conférences virtuelles et gratuites basées sur différentes thématiques en rapport avec les risques psycho-sociaux liés au Covid-19.

La prochaine conférence a donc lieu ce mercredi 30 décembre à 18h30 avec comme thématique "Je ne peux pas voir mon proche hospitalisé". Les orateurs invités sont le Dr Dominique Cardinale, médecin généraliste et présidente du Cercle de médecine générale de Tournai, Cécile Leroy, coordinatrice du service social du CHwapi et le Dr Robert Leach, chef du service des urgences du CHwapi.

Elle est visible via https://www.notele.be/it170-md14-p-taskforcecovidwapi... Retrouvez aussi les infos de connexion sur www.taskforcewapi.be et vous pouvez envoyer vos questions et remarques à conference@taskforcewapi.be

Ce cycle de conférences virtuelles se tiendra tous les mercredis à 18 h 30 jusqu’au 3 mars inclus. Parmi les prochaines thématiques abordées : l’école, les travailleurs indépendants, les proches en maison de repos...