Chaque année, des dizaines d’étudiants internationaux choisissent de venir passer une partie de leur scolarité en Belgique dans le cadre de programmes d’échanges interculturels. L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie, qui encadre ces séjours, recherche encore une trentaine de familles d’accueil pour pouvoir mener à bien sa mission et rendre le rêve de ces jeunes possible. Ils ont tous entre 15 et 18 ans et ont choisi de venir en Belgique l’année scolaire prochaine pour découvrir notre culture, s’améliorer en français et être un ambassadeur de leur pays. "Ils arrivent fin août et sont très motivés à s’intégrer dans une école secondaire et leur future famille d’accueil. Pour les familles c’est l’occasion de découvrir une nouvelle culture à la maison et de s’ouvrir sur le monde. C’est une expérience amusante et très riche humainement pour tous les membres de la famille", explique cette maman d’accueil.

Toutes les familles sont aptes à accueillir : jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, familles classiques ou monoparentales.

Plus d’info sur le site internet www.yfu-belgique.be. Les permanents répondent également à vos demandes par email via l’adresse inbound@yfu-belgique.be ou par téléphone au 04/223.76.68.