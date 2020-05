Si vous trouvez le temps long et que vous cherchez à occuper vos enfants, participez au concours de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. Elle propose le concours Enquête sur les oiseaux.

Les participants doivent mener une enquête sur les oiseaux des jardins. C’est l’occasion pour la famille d’y participer. Un petit livret est disponible sur le site de la Ligue www.protectiondesoiseaux.be. En le remplissant, les enfants peuvent en apprendre encore plus sur les oiseaux qui les entourent. Reconnaître les espèces, les particularités, le chant, la taille, les couleurs, … sont autant de détails que l’enquêteur en herbe doit réunir dans ce livret et envoyer à la Ligue avant le 31 mai 2020. L’enfant est aussi invité à rechercher les solutions pour accueillir la biodiversité dans son jardin comme installer un nichoir, planter des essences végétales indigènes, placer une mangeoire, etc.

Le concours est ouvert aux familles avec des enfants jusqu’à 14 ans.

Et de nombreux lots sont à gagner ! Les 250 premières familles participantes recevront un courrier de la Ligue avec des fiches didactiques sur les oiseaux, un autocollant Rouge-gorge et un éventail sur Les oiseaux des jardins.