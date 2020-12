L’équipe de la Task Force Covid Wapi craint les conséquences dramatiques que pourrait avoir le non-respect des mesures sanitaires à l’occasion des fêtes de fin d’année. C’est dans cette optique qu’elle a donc planché sur une valise pédagogique relative à la Noël et au Covid.

Il est clair que la situation peut s’aggraver si les contacts familiaux se multiplient lors des réveillons.

Il faut donc faire comprendre à la population le pourquoi des mesures de prévention. Et là, le jeune public a été ciblé à travers cette valise pédagogique.

"Nous avons déjà eu plus de 40 retours de directions d’écoles, souligne Cécile Fiévez, membre de la Task Force. La valise a été proposée aux 360 directions en Wallonie picarde car les enfants et les ados peuvent ainsi être sensibilisés à grande échelle par l’école et les enseignants sur le fait de passer les fêtes de fin d’année autrement."

Le but est qu’une activité Noël en temps de Covid puisse être mise en œuvre dans les classes grâce aux ressources mises à disposition dans la valise, à savoir des fiches d’activités, des supports vidéo, des messages de sensibilisation.

"Des enseignants nous ont aidés dans ce travail. Nous avons prévu des fiches par niveau tant dans le primaire que dans le secondaire, avec par exemple une présentation vidéo via des Playmobil."

Une bougie sur le trottoir



Dans la valise figure aussi un lien vers l’appel lancé par le Roi Philippe. "A savoir fêter Noël à 11 millions en plaçant le 24 décembre à 21 heures une bougie sur son trottoir en signe de solidarité, explique encore Cécile Fiévez. Là aussi, les enseignants sont invités à préparer avec leurs élèves des photophores pour accueillir leurs bougies. Une fiche spécifique est insérée dans la valise à ce sujet."

Pour Olivier Lowagie, qui commande la zone de secours Wapi, il n’y a pas trente-six solutions. "Restez chez vous, sinon il y aura une troisième vague. C’est le message à faire passer."

Retrouvez la valise sous format électronique via https://sites.google.com/view/zswapi-covid/lieux-accueillant-des-personnes/ecoles-et-milieux-daccueil/valise-p%C3%A9dagogique-no%C3%ABl-en-temps-de-covid?authuser=1

Infos aussi via https://www.facebook.com/taskforcecovidwapi