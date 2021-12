Une lettre anonyme a mis le feu aux poudres au sein de la zone de secours de Wallonie picarde. L’auteur dénonce des manquements dans la gestion des casernes et des hommes. Le chef de corps s’en défend, et parle d’affirmations erronées, mensongères et nuisibles. La lettre pourrait masquer un malaise plus profond chez certains pompiers.

Le feu couve au sein de la zone de secours de Wallonie picarde, et par une lettre anonyme adressée à l’ensemble des bourgmestres de la zone et publiée sur les réseaux sociaux, une personne (ou un collectif…) a encore mis davantage le feu aux poudres. L’ambiance semble au bord de l’explosion entre certains pompiers, notamment de la caserne de Rebaix, et leur hiérarchie.