"Nous voulions apporter quelques précisions , car les capsules à café Nespresso sont 100% recyclables et ne doivent absolument pas se retrouver dans les sacs-poubelles. Nespresso a la capacité de recycler 100% des capsules vendues en Belgique et au Luxembourg", précise la société.

" Nous travaillons continuellement à faciliter le recyclage des capsules pour nos clients afin d’augmenter notre taux de recyclage. Aussi, nous souhaitons que nos capsules puissent être placées dans les sacs PMC. Nous espérons y parvenir d’ici la fin de 2021 et sommes décidés à investir pour adapter les installations de tri existantes. Les capsules Nespresso usagées peuvent notamment être remises à votre livreur lors de la livraison, ou rapportées dans les Boutiques Nespresso, les stations essence Q8 et chez Delitraiteur. Toutes ces options s’ajoutent aux 1.100 points UPS auprès desquels les capsules peuvent être confiées. Pour les habitants de la région Wallonie picarde, de nombreuses options sont disponibles à proximité. Il y a notamment des points de recyclage à Tournai, Ath, Frasnes-lez-Anvaing, Antoing, Mouscron, Leuze-en-Hainaut, Beloeil, Bernissart, ... Tous les points de recyclage sont mentionnés sur la carte interactive de Nespresso ici: https://www.nespresso.com/be/fr/recycling . La société ajoute que depuis 2012, les capsules collectées en Belgique et au Luxembourg sont envoyées au centre de recyclage dédié de Nespresso à Lichtenvoorde, aux Pays-Bas. Le marc de café et l’aluminium y sont séparés, le premier servant à produire du biogaz et du compost (car encore riche en nutriments). Le second intègre les filières de recyclage de l’aluminium – ce matériau est recyclable à l’infini – où il entre dans la composition de nouveaux objets comme des vélos, des stylos, des couteaux suisses ou de nouvelles capsules. "