Les conditions de circulation seront modifiées à partir du 31 janvier sur le E42/A16, entre Pommeroeul et Vaulx, dans le cadre des travaux de modernisation de l'éclairage du Plan Lumières 4.0. Le trafic sera modifié en direction de Tournai, a indiqué la Sofico.

Les travaux, en berme centrale, consisteront à remplacer des poteaux et des câbles et se dérouleront en deux phases: du 31 janvier au 25 février entre Péruwelz et Vaulx, la circulation sera maintenue sur deux bandes déviées en bande d'arrêt d'urgence et en voie de droite avec une vitesse maximale limitée à 90 km/h; du 28 février au 25 mars entre Pommeroeul et Péruwelz, la circulation sera maintenue sur deux bandes déviées dans les mêmes conditions, avec une vitesse maximale limitée à 90 km/h.