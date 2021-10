Depuis la rentrée, les CPAS de Wallonie Picarde proposent différentes aides sociales générales. En matière de logement, les ménages ayant subi une perte de revenu et se trouvent en difficulté pour payer leur loyer ou le remboursement de leur emprunt hypothécaire peuvent faire appel au CPAS. Ces derniers interviennent également au niveau psychosocial en luttant contre les souffrances psychologiques résultant de l'isolement social.

A l'aide de subsides fédéraux, le CPAS de Tournai avait notamment voulu s'attarder sur les jeunes et étudiants de 18 à 25 ans. C'est pourquoi, des aides sont accordées pour la prise en charge des loyers kot pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

A l'origine, toutes ces aides avaient un caractère conjoncturel, exceptionnel et temporaire. Accessibles du 1er septembre au 31 décembre. A cette époque, la crise semblait approcher de la fin et toutes ces mesures étaient destinées à aider, dans les mois qui suivraient un déconfinement total espéré, les personnes les plus fragiles impactées par la crise.

C’est dès lors avec une certaine stupéfaction que plusieurs CPAS de Wallonie Picarde, en marge du conclave budgétaire, ont appris que les fonds destinés à aider les victimes de cette crise sanitaire devraient être mis en extinction à la fin de cette année 2021. Et ce, alors que les effets de la crise se font encore pleinement ressentir. Ainsi, les Fédérations des CPAS de Belgique demandent que la durée d’utilisation de ces fonds puisse être prolongée jusqu’à la fin de l’année 2022, sans quoi ils ne seront plus en mesure d’aider les populations victimes de cette crise en 2022, sur le plan des aides sociales et psychologiques.