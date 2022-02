"L'année dernière, il y avait 3 à 6 mois d'attente pour se procurer un vélo", précise Cycles Lievens Aloïs, situé à Wiers. "Aujourd'hui, la situation est loin de s'arranger, c'est même pire. Il n'y a toujours pas de stocks et les usines en Asie sont débordées à la suite de nombreuses fermetures, ce qui explique donc ce retard important au niveau de la production". Du côté des Cycles Dusausoit, un magasin situé dans l'entité de Chièvres, le discours est le même. "Avant le covid, il fallait une semaine pour se procurer un vélo. Pendant la crise, le délai est passé à plus d'un an. En cette année, la situation s'est encore détériorée. Pour certaines pièces détachées, il n'est même plus possible d'en obtenir de même pour les vélos". précise Cycles Lievens Aloïs, situé à Wiers.". Du côté des Cycles Dusausoit, un magasin situé dans l'entité de Chièvres, le discours est le même. Avec la reprise peu à peu de la vie normale, les citoyens restent toujours des adeptes du vélo. "Les Belges sont toujours amateurs des deux-roues même si la rupture des stocks les freine légèrement", explique le responsable de Cycles Lievens Aloïs. "Même si nous sommes dans une période creuse, le vélo intéresse toujours la population. De plus, avec l'augmentation du carburant, les citoyens se retournent vers d'autres moyens de locomotion comme le vélo", poursuit Cycles Dusausoit. Une hausse des prix de 10 % Depuis la crise sanitaire, le coût du transport de l'Asie vers les pays d'Europe a largement augmenté. "Face à la hausse des prix des conteneurs en provenance de la Chine, il fallait s'attendre à des répercussions considérables sur le prix de nos articles. Au sein du magasin, il y a par ailleurs, une hausse de minimum 10 %". "Tous les prix des vélos ont augmenté", précise le responsable des Cycles Dusausoit. "Pour un deux-roues bas de gamme, le prix a haussé de 100 euros et 500 euros pour un haut de gamme", conclut le professionnel.

Avec la crise sanitaire et notamment l'enchaînement des confinements, les habitudes des citoyens ont véritablement changé. Au lieu de se rendre à la salle de fitness ou au club de paddle, les amateurs de sport ont donc opté pour les balades à pied ou à vélo. Victimes de leur succès fulgurant, les vélos ont donc l'année dernière, fait face à une pénurie conséquente. Et pour cause, en plus de la forte demande, le manque des matières premières et la fermeture des usines de fabrication se sont faits ressentir au sein des commerces de Wallonie picarde.