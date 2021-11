Vu l'ampleur de cet événement purement américain, le Black Friday est aujourd'hui organisé dans de nombreux secteurs comme celui de l'électroménager, l'habillement ou encore la décoration. En plus, d'être reconnu en Europe, les promotions du Black Friday débutent déjà mi-novembre et même le week-end qui suit ce jour si précieux pour les consommateurs. La boutique Paupsy Concept Store à Ath, spécialisée dans la mode et dans la décoration, a comme beaucoup d'autres petits commerces, fait le choix de proposer des prix cassés à leurs clients à l'occasion de cet événement qui tombe le lendemain de Thanksgiving aux Etats-Unis. "Nous nous sommes adaptés au Black Friday en organisant le Black Week. Ainsi, des promotions exceptionnelles proposées à notre clientèle allant de -10 à - 30% sur le prêt-à-porter de nos collections actuelles. Il faut tout de même avouer que le Black Friday fait partie du business et possède ses avantages et ses inconvénients. Avec ces prix bas, les clients adhèrent complètement au Black Friday", indique Elsana, responsable de ce commerce au coeur de la Cité des Géants. Au sein de la toute nouvelle boutique Aloha à Tournai, le Black Friday est un événement qui est hors de question de louper et n'a aucun impact négatif sur leur chiffre d'affaire, bien au contraire. "Pour l'occasion, il y a 10% sur tous les articles, à l'achat de deux bijoux, le 3ème est notamment gratuit", précise la responsable.

"Je boude le Balck Friday"

Gérante du commerce Tipiti, spécialisé dans les articles pour enfants, Stéphanie n'adhère absolument pas au Black Friday."C'est malheureusement Internet qui a lancé cet événement. Selon moi, c'est toujours pousser les clients à la consommation. Contrairement à d'autres commerces, je fais comme si le Black Friday n'existait pas et je ne me sens, en aucun cas obligée d'adopter ces promotions qui sont purement marketing", conclut cette commerçante de Tournai.