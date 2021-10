Bon pour le corps, bon pour l'esprit, les avantages du sport sont multiples et les professionnels de la santé ne vont sans aucun doute pas dire le contraire. Toutefois, le sport entraîne également des blessures qui ont d'ailleurs augmenté ces derniers mois. "Fort est de constater que les blessures liées à la pratique d'un sport se sont multipliées depuis la crise sanitaire", indique l'ostéopathe. "Beaucoup de personnes ont été inactives durant le confinement et qui se sont donc mises au sport. La plupart ne s'entraînant pas, elles ont donc été victimes de blessures comme des entorses ou des fractures. J'ai également eu des clients qui ne faisaient jamais de sport et qui s'y sont mis à fond. A force de forcer son corps, les conséquences se sont peu à peu manifestées".

Pour guérir ces blessures parfois perçues comme anodines, il est essentiel pour les sportifs amateurs de les soigner correctement. "Après avoir été victime de telles blessures, il est indispensable pour le professionnel d'accompagner la personne. Lui apprendre à se tenir convenablement, comment se lever et proposer des exercices propres à leurs blessures. Et par dessus tout, il faut recommencer le sport progressivement", conclut Christophe, ostéopathe.