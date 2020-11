Elles aura plusieurs missions : centralisation des infos, analyse du personnel disponible, formations, accompagnement…

Ce vendredi, la conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie picarde a organisé, sous la présidence de Jean-Luc Crucke, une réunion en urgence pour faire face, de manière concertée, à la situation sanitaire de plus en plus préoccupante dans l’ensemble des maisons de repos et de soins en Wallonie Picarde.

Sur proposition de la CGSP et en concertation avec les autres syndicats, ce comité de concertation exceptionnel a réuni les bourgmestres de Wallonie picarde, les présidents et directeurs généraux des CPAS de Wallonie picarde, la zone de Secours de Wapi, la médecine du travail Cohezio, les trois syndicats, l’Imstam, le CRP Les Marronniers, l’UMONS et l’asbl Wallonie picarde WAPI 2040.

À l'unanimité des membres présents, l’assemblée a proposé des pistes d’actions afin de dégager une stratégie commune pour surmonter la crise sanitaire au sein des maisons de repos et de soins et de faire face aux trop nombreux clusters qui y sont présents.