Depuis la première opération en 2007, plus de 7.500 vélos ont ainsi été collectés dans la zone Ipalle. Les deux-roues seront ensuite distribués à diverses organisations sociales en vue d’être réutilisés. Parmi les bénéficiaires figurent des CPAS, des maisons de jeunes, des centres de la Croix-Rouge, des ateliers de réparation dont l’objet social est la réinsertion par le travail… L’objectif de cette campagne est double : d’une part, permettre aux citoyens d’avoir un comportement de solidarité envers d’autres personnes plus démunies ; d’autre part, faire un geste pour l’environnement en permettant le réemploi des vélos collectés. La réutilisation est en effet un principe de base de la prévention des déchets. Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet !

Ipalle organise une nouvelle journée de collecte de vélos dans les 26 recyparcs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, le samedi 23 avril prochain durant les heures d’ouverture habituelles. Les citoyens sont invités à déposer les vélos dont ils ne se servent plus : VTT, VTC, vélos de course, vélos enfants et adultes…