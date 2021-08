Sur les réseaux sociaux, de nombreux propriétaires de chevaux font part de leur crainte. En Wallonie picarde, ces animaux sans défense seraient en effet la proie d'un ou plusieurs individus malintentionnés. La semaine dernière, deux chevaux d'un habitant d'Arc-Wattripont ont eu la queue coupée. Fort heureusement, ces derniers n'auraient pas été blessés à la suite de cet acte.

Toujours durant cette même période, c'est une citoyenne de l'entité de Pottes qui a eu plus de peur que de mal pour ces deux chevaux. "Nous avons été réveillés vers 2h30 car notre cheval hennissait ce qui est assez inhabituel. Nous nous sommes levés et nous avons remarqué par la fenêtre des lumières anormales. En entendant notre cheval hennir de nouveau, nous nous sommes dirigés vers la prairie où nous avons constaté qu'il manquait un animal et que le fil du bas de la prairie était ouvert. Nous avons donc fait le tour du quartier et nous avons heureusement, retrouvé le deuxième cheval dans le jardin d'une maison voisine. Lorsque nous l'avons récupéré, il marchait bizarrement et il n'était pas dans son état normal. Très rapidement, nous avons mis l'animal dans son box et nous avons bien entendu rentrer son compagnon pour plus de sécurité".

"Nous avons véritablement eu l'impression que notre cheval avait été tranquillisé, sédaté. Une fois dans son box, il a bu énormément. Mon intuition me dit que cette situation est tout à fait anormale et que les propriétaires doivent rester vigilants", conclut cette passionnée.

Les vols de chevaux sont très répandus en Belgique et partout en Europe. Ces voleurs opèrent souvent la nuit et de manière très rapide. Leur but ultime ? les abattre clandestinement afin de revendre la viande qui a beaucoup de valeurs ou pour escroquer d'autres propriétaires en fabriquant de faux documents. En ce qui concerne le vol de queues ou encore du crin, cela sert notamment à la fabrication d'archers de violons ou encore dans le domaine de la literie.