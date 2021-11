"Contrairement aux autres apiculteurs, j'ai fait un très beau printemps. Par contre, l'été a été catastrophique", précise Patrick, apiculteur à Warcoing. "Les causes sont le dérèglement du climat, nous avons eu un beau printemps et ensuite un très mauvais été. Par rapport aux années précédentes, j'ai personnellement récolté 10 ou 15 %. Apiculteur depuis 2000, je n'ai jamais connu une récolte aussi médiocre. Au niveau des consommateurs, cela a été un changement radical, j'ai eu un nombre très important de nouveaux clients". Pour ce passionné, il est évident que l'année 2021 a été marquée par le retour du naturel dans tous les domaines.

Pour Photine, c'est absolument le même constat. "C'est la première année que j'avais des ruches. J'ai eu deux ruches assez populeuses début février laissant présager une récolte de miel à venir. Mes ruches se sont révélées assez "essaimeuses". Moralité, je n'ai absolument rien récolté sur ma saison. Selon moi, les causes sont multiples : essaimage à répétition de mes colonies, mauvais temps retardant la fécondation des nouvelles reines et empêchant la récolte de pollen/nectar et par conséquent la croissance de mes colonies et de leur nombre", déclare cette jeune apicultrice. Ces passionnés espèrent que l'année prochaine sera plus propice et que les conditions météorologiques seront plus favorables.