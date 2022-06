Une jeune maman de quatorze ans, une femme enceinte qui vient de trouver refuge dans une maison d’accueil, un bébé non-désiré ou encore un déni de grossesse,… Les raisons qui poussent le parent ou le couple à être orienté par des intervenants de première ligne vers le service d’accompagnement périnatal "Pré-En-Bulle" divergent et ne sont jamais simples. "On part de la demande des parents et on voit de quelle manière on peut les aider. On travaille toujours avec des situations de fragilité voire de grande vulnérabilité. L’accompagnement peut revêtir diverses formes : répondre à des questions, épauler dans les démarches administratives et psychologiques, prêter du matériel,… ", explique Magali Broquet, coordinatrice et psychologue à Pré-En-Bulle.