Face au déconfinement progressif qui se prépare l’Agence de Développement Territorial IDETA se demande si l’espace public ne pas devenir flexible et agile au même titre que les entreprises ?

“Face aux changements qu’engendre le Covid-19, l’espace public doit pouvoir s’adapter rapidement et répondre aux besoins créés par les nouvelles formes de convivialité et notre nouveau mode de vie. Avec les beaux jours qui arrivent, la population éprouvera le besoin de se retrouver à travers de nouvelles formes de convivialité dans des lieux privés et publics, mais dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation. Si l’on parle communément de distanciation sociale, l’expression ‘distanciation physique’est sans doute plus appropriée lorsque l’on aborde l’usage et l’occupation de l’espace public ainsi que la recherche de convivialité”, avance l’Agence de Développement Territorial .

Cela mérite en effet une réflexion à long terme afin d’éventuellement amener les communes et acteurs du développement territorial à changer d’optique.

Penser au long terme

“À réfléchir à la façon d’accélérer la transition urbaine vers les usages de demain ? Réenchanter les villes, permettre au citoyen de se réapproprier l’espace public, améliorer le cadre de vie, développer l’usage des transports alternatifs et des déplacements doux sont autant de thématiques qu’IDETA souhaite intégrer dans une réflexion globale à mener avec les communes de Wallonie picarde. Revisiter l’espace public et le partager avec ceux qui n’ont ni jardin ni balcon est devenu une question de santé publique fondamentale”, précise IDETA.

IDETA a élaboré une liste de propositions pour un nouvel aménagement de l’espace public que l’Agence soumet aux communes à titre d’inspiration et pour lancer le débat .

Voici quelques exemples:

· Fermer temporairement une rue ou une place à la voiture pour permettre aux terrasses de restaurants de s’étendre.

· Organiser une rue scolaire où la mobilité douce est privilégiée aux abords des écoles pour apaiser les heures de pointe.

· Mettre à disposition des lieux publics spacieux (chapiteau, musée, complexe sportif, monument, parc, etc…) pour permettre la création d’activités éphémères de différente nature pour les commerçants, les réunions d’entreprise, les marchés, les événements, les ateliers, les services à la population…

· Fermer et se réapproprier des espaces publics pour offrir davantage d’espaces de distanciation physique à usage public mais également privé : food trucks, plage urbaine, activités physiques, ventes commerciales…

· Dédoubler et/ou marquer des pistes cyclables pour limiter la fréquentation des transports en commun.

· Piétonniser certaines rues stratégiques aux heures d’affluence.

· Quadriller ou marquer au sol les grands espaces pour participer à des spectacles.

· Sortir les étals des commerces lorsqu’il fait beau pour un commerce outdoor combiné avec le magasin indoor .

· Ouvrir les musées à des animations, des marchés, des réceptions d’entreprise, des services de manière éphémère et en faire temporairement de nouveaux lieux de vie, des tiers lieux.

· Faciliter la rencontre, le partage, la création de lien social entre voisins en aménageant différents espaces de convivialité respectueux de la distanciation physique.

· Sortir les fonctions touristiques et culturelles de leurs murs pour aller à la rencontre des publics, etc

On verra dans quelques années si, au travers des futurs projets publics, ces propositions auront été perçues positivement.