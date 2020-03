Ces mesures s’inscrivent dans le cadre général adopté par le gouvernement fédéral ce 17 mars.

Ainsi, les l’ensemble des recyparcs de Wallonie restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

" Nous demandons donc aux citoyens de conserver chez eux les déchets destinés au recyparcs en préservant au maximum les règles de sécurité et d’hygiène, notamment pour les déchets spéciaux des ménages tels que peintures, produits dangereux, diluants, emballages et restes de pesticides... Stockez-les chez vous dans un endroit sec et aéré (cave, garage…), hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne mélangez jamais les déchets spéciaux entre eux, au risque de provoquer des réactions indésirables", avance IPALLE.

" Conservez-les dans leurs emballages d’origine, placés dans un bac étanche. Pour les déchets d’amiante en particulier, veillez à les conserver dans un sac étanche et fermé. Evitez au maximum de découper ou casser des matériaux contenant de l’amiante, ce sont les poussières qui sont dangereuses. Si cela est indispensable, mouiller l’amiante avant découpe avec un outil à main plutôt qu’électrique, ceci afin d’éviter la production de poussières. "

Les collectes en porte-à-porte seront maintenues dans toute la mesure du possible. Si des perturbations interviennent, la priorité sera mise sur les déchets résiduels (sacs-poubelles) et les déchets organiques de cuisine. " Là aussi nous sollicitons l’aide des citoyens pour les mesures de précautions suivantes : si les personnes sont avérées positives au coronavirus ou s’il y a suspicion d’infection au coronavirus : pour les collectes de déchets résiduels en sac payant, doubler le sac payant avec un second sac non payant placé à l’intérieur du premier. Tant pour les déchets résiduels qu’organiques, ne les présentez pas à la collecte la plus rapprochée, mais à la suivante".

Cette mesure vise à limiter au maximum le risque de survie du virus dans les déchets et sa propagation à travers la collecte. " Les mouchoirs en papier usagés ainsi que les masques ou gants de protection doivent être mis dans les déchets résiduels. "

Il est demandé de bien fermer ces sacs.

Dans certaines communes, des points d’apport volontaire sont disponibles en voirie pour le dépôt des déchets organiques de cuisine, des déchets ménagers résiduels et des PMC (plus d’infos sur www.ipalle.be), tandis que les bulles à verre sont elles aussi collectées en priorité.

Les autorités, en concertation avec le secteur de la gestion des déchets ont décidé d’un certain nombre de mesures visant à maintenir, tant que possible, un maximum de service à la population tout en préservant au mieux le personnel en charge de la collecte, du tri et du traitement des déchets.