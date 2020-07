Dans notre région, des projets vont être lancés pour un total de plus de 46 millions d'euros.

Le Gouvernement wallon a approuvé ce jeudi le Plan mobilité et infrastructures 2020-2026 porté par le ministre Henry (Ecolo). Dans la région, plusieurs dossiers vont ainsi recevoir un coup de pouce pour un total de 46 863 628 millions d’euros. Les voici.

A8 TOURNAI : accessibilité de la zone d'activité économique de Tournai Ouest sur A8 (aire de Froyennes) y compris bretelles (3 000 000 €).

A8 ENGHIEN : sécurisation de la sortie 25 à Hoves par la création d'un giratoire (2 798 913 €).

N336 COMINES-WARNETON : sécurisation du carrefour des 4 Rois (600 000 €).

N50 PECQ : aménagement de la traversée de Pecq et de Warcoing, y compris aménagements cyclo-piétons (3 500 000 €).

N50 PECQ : réhabilitation du revêtement et création de pistes cyclables (4 000 000 €).

N512 MOUSCRON : sécurisation du carrefour des Canadiens (901 346 €).

N513 MOUSCRON : aménagements cyclo-piétons le long de la chaussée (450 000 €).

N513 MOUSCRON : priorisation des bus sur le pont sainte Thérèse (250 000 €).

N513 MOUSCRON : priorisation des bus dans le carrefour Phénix rue du Beau Chêne (150 000 €).

N516 TOURNAI : redynamisation de la rue Terre à Briques (part du budget des voiries régionales - dossier Sowafinal - 20%) 640 000 €

N521 LESSINES : réhabilitation du revêtement, y compris aménagements cyclo-piétons (1 500 000 €).

N527 ATH : aménagement de la Traversée d’Autreppe, y compris aménagements cyclo-piétons (773 369 €).

N527 BELOEIL : réhabilitation du revêtement (Autreppe-Ellignies-Ste-Anne) (1ère phase 2 000 000 €).

N527 BELOEIL : sécurisation d'un carrefour avec la N506 (650 000 €).

N60 PERUWELZ : aménagement de la Neuve Chaussée, du Pont du Vermontois jusque Bury, y compris aménagements cyclopiétons (5 000 000 €).

N60 PERUWELZ : sécurisation de la traversée de Péruwelz, y compris aménagements cyclo-piétons (2 700 000 €)

N60 FRASNES-LEZ-ANVAING : aménagement de la traversée de Frasnes (Athenée royal Lucienne Tellier), y compris aménagements cyclopiétons (1 700 000 €).

N60 LEUZE EN HAINAUT : sécurisation de différents carrefours (y compris réhabilitation dont Grand-Place) et aménagement de la berme centrale à Thieulain et pistes cyclables (3 500 000 €).

N60e PERUWELZ : liaison de l'échangeur 29 de l'E42 à Péruwelz (à l'Est de Péruwelz) (Dossier Sowafinal - part du budget des voiries régionales - 20%) 550 000 €.

N60e PERUWELZ : aménagement du carrefour par un rond-point (700 000 €).

N7 TOURNAI : sécurisation entre Barry et Gaurain (3 200 000 €).

N7 LEUZE EN HAINAUT : aménagements cyclo-piétons (450 000 €).

N7 ENGHIEN : réalisation d'une bande bus sur la Chaussée de Bruxelles près de la place du Vieux Marché (100.000 €).

R52 TOURNAI : aménagement du Boulevard du carrefour N507 au carrefour N508, y compris aménagements cyclopiétons (4 000 000 €).

R52 TOURNAI : sécurisation devant la gare, y compris aménagements cyclo-piétons (3 500 000 €).

R52 TOURNAI : aménagement d'un site propre bus le long du Boulevard des Nerviens et Boulevard Delwart (250 000 €).

"Le nouveau Plan RAVel 2020-2024 comprend également quelques beaux projets pour la région, dont deux qui relient directement une gare SNCB. Le L86 à Leuze-en-Hainaut et entre Frasnes-lez-Anvaing et Renaix et le L81 à Blaton. Ces projets soutiennent significativement la mobilité douce et active par le développement d’une infrastructure adaptée avec 20 millions pour la rénovation d’anciennes voies de chemin de fer et 5 millions pour des chemins de halage", conclut Marie-Colline Leroy, parlementaire fédérale Ecolo.