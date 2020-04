Suite à une réorganisation du travail en interne, plusieurs entreprises peuvent reprendre leurs activités en adaptant le rythme des travaux sur une partie des 17

grands chantiers de réhabilitation en cours sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie..

En effet, certaines opérations peuvent être réalisées sur ces chantiers d’envergure en les ajustant aux mesures sanitaires dictées par le Gouvernement Fédéral en raison de l’épidémie de Coronavirus. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui décident de reprendre ou pas l’exécution de ces chantiers, en fonction de paramètres spécifiques : diminution d’hommes sur le terrain, mise en sécurité du personnel, disponibilité des matériaux ou de la sous-traitance éventuelle, typologie des travaux, etc.

Il s’agit donc d’un retour progressif à la normale, au cas par cas.

"A ce stade, il est encore difficile d’évaluer les retards qui seront accusés pour chaque chantier. Tout sera évidemment mis en œuvre par les équipes afin de résorber au maximum les retards engendrés. La SOFICO et le SPW Infrastructures sont pour leur part en capacité d’interagir avec les entreprises et de très largement assurer le suivi de ces chantiers. De très nombreux contacts ont lieu dans ce sens depuis plusieurs jours et d’autres chantiers sont en passe de redémarrer. Enfin, à côté de ces opérations d’envergure, les traditionnels travaux d’entretien se poursuivent sur l’ensemble du réseau", avance la SOFICO.

Pour rappel, la SOFICO assure la gestion d’un réseau routier, dit « réseau structurant », d’environ 2.300 kilomètres (près de 900 kilomètres d’autoroutes wallonnes et de 1.400 kilomètres de routes nationales). Elle bénéficie pour cette tâche de l’assistance technique du SPW Mobilité et Infrastructures.

En Wapi, ce sera le cas sur la E42/A8 , avec la création d’un giratoire à la sortie n°35 Blandain/Hertain.

Par contre, sur la N60 le chantier de réhabilitation du revêtement de la N60 entre Frasnes-lez-Anvaing et Dergneau restera à l'arrêt.

Toutes les informations relatives sur les différents grands chantiers de réhabilitation en cours sont disponibles sur le site internet de la SOFICO : www.sofico.org.