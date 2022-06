Chaque année, plusieurs centaines d’étudiants étrangers choisissent la Belgique pour suivre leur cursus scolaire. Ils viennent du monde entier, restent parfois un mois, parfois un an ou parfois toute une vie. Le temps de leur séjour et de leur année scolaire, ils sont hébergés dans des familles d’accueil. Plusieurs organismes jouent le rôle d’intermédiaire afin de mettre en relation les élèves étrangers et les familles volontaires. Ils s’appellent AFS, YFU ou WEP et jouent un rôle crucial dans le maintien de ces échanges (échanges, car des élèves belges font tous les ans le chemin inverse).

Tous dressent un constat sans appel : depuis la crise du coronavirus, de moins en moins d’étudiants étrangers quittent leur pays pour suivre une partie de leur cursus scolaire dans un autre. "On en comptait une centaine qui passait par nous avant 2020, ils seront entre 50 et 60 en septembre 2022", avoue Brian Jurczik-Arnold, directeur d’AFS en Belgique.