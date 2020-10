Les jouets seront collectés par des bénévoles d’associations locales qui les offriront lors d’actions ponctuelles dans des hôpitaux, des homes, des prisons, des institutions… à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Basé sur le principe de prévention des déchets qu’est la réutilisation, l’objectif de cette campagne est double. Il s’agit d’abord de faire un geste pour l’environnement en donnant une seconde vie aux jouets collectés. C’est aussi l’occasion de permettre aux plus jeunes d’avoir un comportement de solidarité envers d’autres enfants plus démunis.

Les jouets devront obligatoirement être en bon état et complets. Il peut s'agir de livres, de bandes dessinées, de jeux de société, de puzzles, de petites voitures et d'autres jouets facilement lavables comme les patins à roulettes et les ballons. Dans un souci environnemental et d’hygiène, les jouets à piles et les peluches ne seront pas acceptés. Les jouets offerts seront repris par des associations locales : Maisons Croix-Rouge, CPAS, écoles, accueils extrascolaires, Maisons des Jeunes, associations ... Chaque année, plus de 5.000 jouets sont ainsi redistribués. Espérons que cette année encore, cette action de solidarité soit une réussite.