Depuis de nombreuses années, l'intercommunale IPALLE axe sa politique de prévention des déchets sur la valorisation par compostage des déchets verts et organiques. Les thématiques environnementales sont actuellement au coeur des préoccupations citoyennes. En témoigne la volonté partagée de réduire son propre impact environnemental. Et il est évident que le compostage à domicile répond à cette attente.

En effet, toute démarche vers le « moins de déchets » vise à réduire sa propre consommation des ressources naturelles. Grâce au compostage à domicile, il est même possible de renouveler les ressources du sol ! Le compostage des matières organiques résultant par exemple des déchets de cuisine, permet, en plus, d’alléger significativement le poids des poubelles ménagères (jusqu’à 1 tiers) et évite ainsi leur transport. Au delà de cet aspect, vous faites aussi des économies !

Ipalle vous offre la possibilité d’aller un cran plus loin dans votre démarche en faveur de l’environnement en devenant à votre tour des acteurs de terrain engagés et de rejoindre l’équipe de guides composteurs actifs dans votre région.

Pourquoi rejoindre l’équipe des guides composteurs , vous direz-vous ? Outre le fait de poser un acte concret en faveur de l’environnement , vous pourrez bénéficier d’une formation encadrée par un formateur professionnel. Ce sera l'occasion aussi d'approfondir vos connaissances sur les techniques de compostage associées à la pratique du jardinage naturel ; d'améliorer la gestion de vos déchets verts et organiques et ainsi réduire leur impact sur l’environnement partager votre intérêt et votre savoir-faire auprès de votre famille, vos voisins, amis … et autres citoyens curieux , échanger vos expériences et astuces relatives à la gestion du potager, du jardin d’agrément ou sur l’environnement en général. Cette formation est destinée aux habitants des communes de Wallonie picarde membres d’Ipalle, experts ou novices en compostage et désirant se lancer dans cette aventure.La prochaine formation gratuite débutera le 10 septembre. Elle sera composée de 8 modules théoriques et pratiques de 3 heures.

Si cette formation vous intéresse, Inscrivez-vous sans plus tarder par téléphone au 069/84.59.88 ou par mail à l’adresse compost@ipalle.be.