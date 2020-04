En cette période particulière, de nombreux consommateurs se tournent vers les producteurs de leur région et vers les épiceries locales pour faire leurs courses alimentaires. Encore faut-il savoir où aller pour trouver les produits recherchés.

Pour aider les consommateurs, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut propose une carte regroupant les 104 producteurs des 7 communes de son territoire : Antoing (4 producteurs), Beloeil (17), Bernissart (6), Brunehaut (20), Péruwelz (26), Rumes (4) et Tournai (27).

On trouve de tout autour de chez soi !

Grâce à leur savoir-faire, les producteurs de la région vous proposent un choix varié de produits de qualité, frais, locaux et de saison. On peut ainsi tout trouver à quelques kilomètres de chez soi : lait, œufs, légumes, fromages, pains, volaille, viande, pommes de terre, farine, confitures, bières…

Début 2020, le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) comptait 104 producteurs et artisans de bouche dans différents secteurs d’activités :

37 agriculteurs dont 20 laitiers et 5 éleveurs (viande)

17 maraîchers (fruits et légumes)

8 brasseries + 2 distilleries

7 apiculteurs

3 producteurs de fruits (vergers)

30 autres : boucherie, boulangerie, herboriste, chocolat, gaufres, glaces...

A noter que 22 % des producteurs sont certifiés BIO ou sont en conversion (23 sur 104). Parmi ces producteurs labellisés, 61 % sont des maraîchers (ou font du maraîchage en plus d’autres activités à la ferme).

Le confinement, avec entre autres la fermeture des établissements de l’Horeca et des marchés, a fortement perturbé les débouchés des producteurs et la manière dont ils écoulent leur production. Les producteurs ont rapidement dû se réorganiser et trouver des alternatives pour écouler leurs produits : commandes, livraisons à domicile, étals seuls ou à plusieurs, etc. Tous se sont adaptés pour continuer à nous proposer des produits de qualité, bons pour notre santé et pour l’environnement.

Pour se fournir en produits locaux, de nombreuses possibilités existent. Les consommateurs peuvent contacter directement les producteurs et s’approvisionner à la ferme, mais il est aussi possible de passer par des épiceries locales, des groupes d’achats en commun ou des box livrées à domicile. Sur le territoire du Parc naturel, on compte :

13 épiceries qui vendent des produits locaux (Antoing : 1, Beloeil : 3, Péruwelz : 1, Tournai : 8)

2 Groupes d’Achats en Commun (GAC) : « La Maubray qui dit Ouais » à Maubray et le « Court Circuit » à Péruwelz.

5 « Ruche qui dit Oui » à Templeuve, Froyennes, Lesdain, Péruwelz et Basècles.

2 boxes locales : « Y'en a dans le bocal » et « Ma box locale ».