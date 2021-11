Tout le monde en parlait, il est désormais arrivé. Le Covid Safe Ticket (CST) est, en effet, d’application en Wallonie depuis ce lundi premier novembre. Après un peu plus de 24h de mise en place, les premiers effets de sa mise en œuvre se font déjà ressentir chez les commerçants de l’Horeca de Wallonie picarde. Ces derniers ont d’ailleurs dû s’organiser pour pouvoir contrôler leurs clients tout en assurant leur service.

A peine un jour après sa mise en application en Wallonie, les effets du Covid Safe Ticket se font déjà ressentir dans l’Horeca. "La clientèle manque à l’appel depuis la mise en place du CST", déplore la gérante du café "Le Coquin" de Tournai. "Une diminution de fréquentation était déjà observée la semaine dernière. De nombreux habitués ne sont pas vaccinés et ne peuvent donc pas se rendre au café. La crise sanitaire est vraiment un désastre pour le secteur."

En plus de la diminution de clients, le contrôle du CST fait perdre du temps et de l’énergie aux cafetiers et restaurateurs de Wallonie picarde. "Nous avons mobilisé un téléphone uniquement pour le contrôle du Covid Safe Ticket", indique le patron de la brasserie La Paix de Mouscron. "Nous avons également mis une affiche sur la porte de l’établissement afin que les clients préparent rapidement leur CST. Ils se montrent d’ailleurs assez compréhensifs jusqu’à maintenant. Le contrôle du CST prend cependant du temps et de l’énergie, d’autant plus que les problèmes techniques ne sont pas rares."

Les établissements du secteur s’organisent malgré tout afin de procéder au contrôle de leurs clients. "Je me charge personnellement du contrôle du CST", informe la gérante du café "Le Coquin" de Tournai. "Lors de la venue de groupes, nous les faisons d’abord s’assoir afin de ne pas avoir de trop grandes concentrations de clients à l’entrée. Nous procédons ensuite à leur contrôle", ajoute le patron de la brasserie La Paix à Mouscron. "Les groupes où l’un des membres n’est pas vacciné préfèrent rester chez eux plutôt que de se rendre dans nos établissements. La baisse de fréquentation n’est cependant pas encore trop importante mais nous verrons ce que cela donnera dans les prochains jours."