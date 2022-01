Essort du variant omicron, les citoyens de Wallonie picarde ont bien l'intention de profiter des pistes de ski. De plus, avec les températures qui continuent de diminuer depuis quelques jours, la neige s'installe et donne donc l'occasion aux familles de ressortir les skis. Chamonix, Val Thorens ou encore Herzebösch, les stations de ski de France ou de Belgique se réjouissent de retrouver des skieurs.

Vendredi dernier, l'agence Folies Voyages à Comines accueillait encore des potentiels skieurs. "Les vacances au ski sont toujours aussi tendances même malgré la crise sanitaire. D'ailleurs, on revient clairement aux chiffres de 2019. Le taux de remplissage est aussi important pour les vacances de Noël que de Carnaval". Avec actuellement 12 personnes parties profiter des pistes, l'agence Air d'Ailleurs, située à Leuze-en-Hainaut admet que "les personnes qui aiment cette activité sportive retournent fréquemment skier. Les stations de ski françaises sont très demandées mais cela dépend toujours du niveau de chacun". Du côté de l'agence Voyages Montaine à Mouscron, les réservations ont également flambé. "Avec les restrictions sanitaires des années précédentes, la population ne se rendait plus ou n'osait plus se rendre dans les stations de ski. Cette année, les demandes ont donc largement doublé".

En ce début d'année, plusieurs dramatiques accidents de ski ont eu lieu: une fillette de 5 ans a perdu la vie lors d'un cours de ski en Haute Savoie après une collision avec un autre skieur et personne ne peut oublier la disparition tragique de l'acteur français Gaspard Ulliel. Selon une enquête réalisée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), il ressort, les accidents traumatiques dans les stations françaises se comptent par dizaines de milliers à chaque saison sur les pistes. La problématique du port du masque pose donc question. Effectivement, en France, il n'est pas obligatoire de se munir d'un masque. Pour les agences de voyages de Wapi, il est surtout primordial que les skieurs soient attentifs à leurs propres comportements. "Pour les cours organisés, les casques sont obligatoires pour les enfants. Toutefois, casque ou pas casque, les skieurs doivent faire attention à leurs attitudes et non dévaler les pistes à une vitesse folle. C'est comme pour le vélo, des accidents sont vite arrivés même en portant des protections. Quoi qu'il en soit, si le port du casque devient obligatoire, ce n'est pas une mesure qui va freiner les amateurs de ski", conclut Voyages Montaine.