Depuis 2012, le plongeur-photographe (et vidéaste) dottignien Philippe De Korte organise, chaque année en octobre avec une douzaine de passionnés par les fonds marins, un séjour en Égypte sur les bords de la mer Rouge.

Baptisé «les papys plongeurs» – en raison de l’âge moyen des participants qui tourne aujourd’hui autour de la soixantaine – le groupe a été privé de son traditionnel périple l’an dernier pour les raisons que l’on sait.

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, les plongeurs ont mis à profit cette «année sabbatique» pour photographier et filmer les richesses subaquatiques des différents plans d’eau du Plat pays. Quand la possibilité s’est offerte de pouvoir à nouveau rejoindre le pays des pharaons ces derniers jours, les papys – du moins une majorité d’entre eux – n’ont pas hésité une seconde à répondre à l’appel lancé par Philippe. Le voyage un peu chaotique au

départ (non pas à cause des mesures sanitaires mais en raison d’un retard important au niveau du vol ) les a amenés au sein du complexe hôtelier «Rohanou beach resort» à El Quseir (prononcez El Quaisir) situé entre Marsa Alam et Hurghada, deux villes portuaires bien connues des plongeurs. Un complexe qui abrite un centre de plongée – Wonderful dive – dirigé par un instructeur breveté en France, Olivier Dandois, et un Égyptien, Mostafa Abadi, qui se font un plaisir d’emmener leurs hôtes dans les labyrinthes du house reef, le récif corallien situé directement sous le ponton du centre de plongée.

Rencontres magiques

Que ce soit avec le poisson clown, connu sous le nom de Nemo, qui ne mesure guère plus de 10 cm, l’impressionnante murène qui, elle, peut dépasser 1,5 m, la raie léopard, mais aussi la raie à points bleus ou aigle, mais encore, le poisson-chirurgien, le poisson-ballon et on en passe… chaque rencontre en mer Rouge est un moment magique. D’autant qu’elle a pour décor un massif corallien préservé malgré sa grande fragilité. S’il fallait ne retenir qu’une rencontre ayant marqué les papys, c’est celle qu’ils firent avec une tortue marine géante à l’occasion d’une croisière d’une journée sur le récif situé au large de port Ghalib.

Malgré son poids qui peut dépasser 200 kg, l’animal évolue avec une telle grâce qu’il force l’admiration.

Sur la terre ferme aussi

Le séjour a aussi été ponctué par des découvertes terrestres. Dont celle de la vieille ville d’El Quseir dominée par une forteresse ottomane, occupée par les troupes napoléoniennes lors de la campagne d’Égypte menée par Bonaparte, fin XVIIIe et transformée en

usine à phosphate par les Italiens début du XXe siècle. Un autre souvenir marquant restera la rencontre avec une famille de Bédouins dans le désert. Laquelle mène un train de vie contrastant singulièrement avec celui des résidents dans la Marina de port Ghalib, une ville nouvelle sortie de nulle part, entièrement dévolue au tourisme de masse et que d’aucuns qualifient de «petite Dubai égyptienne».

Le tourisme semble reprendre, lentement mais sûrement, du poil de la bête dans cette région du globe où il constitue parfois la seule source de revenus pour certaines familles. Des mesures adoptées par les pays occidentaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie – dont l’interdiction des voyages extra-européens – ont ici porté un coup fatal à plusieurs infrastructures touristiques. Ainsi, par exemple, plusieurs propriétaires de bateaux de croisière – principalement dévolus à la plongée – ont été contraints de quitter définitivement la barre, faute de clients.

Quant aux bars, ils étaient loin d’afficher complet…