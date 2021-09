Si l’on en croit le bourgmestre de Pecq, Aurélien Brabant, le caniparc de Warcoing serait le tout premier du genre en Wallonie. Afin de ne pas froisser les habitants de Jodoigne qui disposent, eux aussi, d’un parc canin depuis 2019 sur le domaine provincial du Bois des rêves, on affirmera plus modestement que le caniparc de Warcoing est bel et bien la première initiative de ce type en Wallonie picarde. Quand l'on sait qu’environ 4 Belges sur dix sont propriétaires d’un chien, on imagine tout l’intérêt d’une telle installation.