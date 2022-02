Du côté du restaurant le Vieux Moulin à Deux-Acren, le menu de la Saint-Valentin en a séduit plus d'un. "Nous avons eu beaucoup de réservations pour des tables de deux mais aussi pour plusieurs personnes venues fêter cela entre amis. Avec un total de 80 personnes, nous sommes largement satisfaits. Nous sentions qu'avec la crise sanitaire, pas mal de monde n'osait plus franchir les portes de l'Horeca. Aujourd'hui, nous constatons que cela reprend petit à petit", précise le restaurant.

Calme plat pour certains

.

Tous les restaurateurs ne tiennent cependant pas un bilan aussi positif. Au restaurant italien, Made In Italia à Péruwelz, le responsable a fait face à énormément d'annulations de dernières minutes. "Ce week-end de Saint-Valentin s'est déroulé calmement. Les annulations se sont enchaînées pour cause de covid ou des personnes ayant fait une mauvaise réaction à leur vaccin. Cette année, notre établissement n'a reçu que 12 réservations contre 40 il y a deux ans. Pour ma part, la crise sanitaire a un impact considérable sur l'ensemble des secteurs. Aujourd'hui, je serre les dents et espère que les jours qui suivent seront meilleurs", conclut ce professionnel de l'Horeca.