La victime est âgée 85 ans. Les trois auteurs, aidés d’un complice qui était resté au volant d’un véhicule stationné de manière à pouvoir prendre la fuite rapidement en direction de la France toute proche, ont escaladé un portail permettant à un hangar communiquant avec la maison. Ils ont brisé une vitre pour s’introduire dans les lieux.

Une fois arrivés dans l’habitation, les trois petites frappes ont fouillé une première chambre avant d’arriver dans celle occupée par la victime qui se trouvait dans son lit. L’un des malfrats s’est assis sur elle en le maintenant sur le lit et en lui tordant le bras gauche. Ils ont alors exigé que l’argent qu’elle possédait et qui se trouvait dans un portefeuille placé sur la table de nuit. Ils se sont emparés du portefeuille et du gsm de l’occupant des lieux.

Au passage, ils ont aussi dégradé volontairement plusieurs objets qui se trouvaient dans la pièce. Heureusement pour la victime, dans leur folie destructrice, les voleurs ont provoqué le déclenchement le boîtier d’une alarme qui était pourtant inactive.

Avant de prendre la fuite, ces voleurs très agressifs ont encore poussé leur victime qui s’est retrouvée au sol.