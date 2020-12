Willemeau/Taintignies: des travaux d'entretien importants au ruisseau de la Place de Taintignies Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La cellule Cours d'eau de la province de Hainaut a mené l'opération. © DR

Dernièrement, les services de la province de Hainaut, plus particulièrement celui de la cellule Cours d'eau au sein du HIT, Hainaut Ingénierie Technique, ont mené des travaux d'entretien du ruisseau de la Place de Taintignies à Willemeau, dans l'entité de Tournai, et à Taintignies, dans l'entité de Rumes.



En effet, le cours d'eau en question n'hésite pas à sortir de son lit et à tout détruire sur son passage. Ainsi contre les inondations, les bassins d'orage et autres expansions de crue ne suffisent pas. Il faut aussi entretenir régulièrement les cours d'eau.



Concrètement, les agents en charge de l'opération ont élagué la végétation présente dans le lit et sur les berges. Une opération nécessaire pour garantir un bon écoulement de l'eau. "On nettoie les ouvrages d'art présents, on évacue les déchets et on pose un clayonnage à l'aide d'une grue, des terres ou du stabilisé seront placés à l'arrière", explique-t-on du côté de la Province.



Cette dernière prend le problème des inondations très au séieux et le prouve dans ses investissements. Plus de 71 000€ de travaux ont été investis pour protéger les riverains et leur maison.