Situé au coeur de la Cité des Cinq Clochers, le snack le Midi Lunch attire habituellement de nombreux employés et étudiants. Avec la crise sanitaire et les mesures prises par le gouvernement, la situation de l'établissement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a complétement changé. Le retour du télétravail au sein de notre société a modifié le comportement et la façon de voir les choses de nombreuses personnes. "A chaque fois que le télétravail est de nouveau d'application, nous ressentons une baisse de la clientèle. En plus en cette période, il n'y a pas que le télétravail mais aussi les examens de fin d'année et les quarantaines qui impactent malheureusement l'établissement", précise William, gérant du Midi Lunch.

"Malgré cette situation délicate, ce n'est pas encore la catastrophe", poursuit ce professionnel du secteur. Pour tenter d'attirer toujours plus de clientèle, William tente d'innover et de montrer sa présence sur les réseaux sociaux. Au quotidien, c'est via la page Facebook du Midi Lunch qu'il partage ses nouvelles préparations à destination du public. "Je ne suis pas du genre à m'inquiéter pour l'avenir. Cependant, une chose est sûre, notre commerce ne redeviendra plus jamais comme avant, le coronavirus a fait des dégâts".

"Je ne me croise pas les bras"

Pour Renato, gérant de l'En K Gourmand, une sandwicherie au coeur de Frasnes-lez-Anvaing, la situation du moment n'est également pas favorable pour son établissement. "Nous constatons que les clients fréquentent moins notre sandwicherie depuis les nouvelles mesures. Cette attitude est pour ma part, compréhensible. Lorsqu'on fait du télétravail, on ne se déplace pas pour acheter un casse-croûte", précise ce responsable. Bien que la situation n'est gère optimiste, Renato continue de s'engager pleinement dans son activité. C'est donc à travers des nouveautés et sa communication sur les réseaux sociaux qu'il continue d'attirer sa clientèle. "Je suis loin de me croiser les bras malgré la crise sanitaire et l'impact qu'elle peut engendrer sur mon commerce. Bien entendu, nous devons revoir la gestion et ainsi réduire nos quantités. Toutefois, j'espère que les conditions vont s'améliorer à l'avenir, je reste positif..."