La vie peut rapidement basculer. Elle offre parfois même des secondes chances inespérées. Ce fut le cas pour Xavier, un SDF de 51 ans qui a vu sa vie basculer... vers le mannequinat.

Xavier, un Tournaisien qui vit dans la rue depuis 2015, a eu la chance de sa vie au mois de septembre dernier. Alors qu'il était en train de se balader dans une galerie du centre commercial de Tournai, cet ancien ouvrier du secteur automobile se fait repérer par des organisateurs de défilés de mode, explique la RTBF.

En effet, un show doit avoir lieu à Tournai et la directice de casting est interpellée par le physique de Xavier. Il est grand, possède une barbe imposante et de beaux cheveux gris, son style le démarque des autres et son charisme en impose.

Après quelques tests concluants, Xavier accepte le challenge et participe à un court-métrage et une publicité. Quelques semaines plus tard, l'ancien sans domicile fixe intègre une agence et perçoit ses premiers salaires.

Xavier est actuellement à la recherche d'un logement et va continuer à perséverer dans ce milieu.

Une belle histoire à l'approche des fêtes.