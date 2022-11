Deschamps va faire tourner, Kadri aussi : découvrez les compositions probables de Tunisie – France (Direct à 16h)

Maîtresse de son destin, la France n’a besoin que d’un point pour s’assurer de la première place de son groupe. Didier Deschamps a une dynamique à entretenir et un groupe à gérer. Avec des matchs tous les quatre jours, le sélectionneur s’apprête à renouveler son onze à tous les étages.

Dans les buts, Steve Mandanda va disputer son deuxième match en phase finale, poussant Hugo Lloris à patienter avant d’égaler le record de sélections de Lilian Thuram (142).

En défense, Benjamin Pavard fera son retour à droite vu la menace de suspension de Jules Koundé. Raphaël Varane ayant besoin d’enchaîner, il devrait être associé à son remplaçant lors du premier match, Ibrahima Konaté. La curiosité se trouve à gauche : depuis la blessure de Lucas Hernandez, son frère Théo est le seul latéral de métier et Eduardo Camavinga devrait être testé à ce poste. Au milieu, Antoine Griezmann et Aurélien Tchouaméni devraient être accompagné par Youssouf Fofana. Enfin, devant, l’attaque qui a terminé le match contre les Danois, à savoir Kylian Mbappé, Marcus Thuram et Kingsley Coman devrait commencer cette rencontre.

Côté tunisien, après avoir effectué très peu de changements entre les deux premiers matchs, Jalel Kadri a annoncé qu’il allait apporter plus de fraîcheur et deux nouveaux pistons sont attendus, Ali Maälaloul à gauche et Wajdi Kechrida à droite. Youssef Msakani devrait lui céder sa place en pointe à Wahbi Khazri.

