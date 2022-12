Euro Hockey Indoor: leur seul salaire, c’est leur motivation

Spécialiste tennis, hockey et padel

En attendant la Coupe du monde des Red Lions, leurs homologues de la salle disputent de jeudi à dimanche les championnats d’Europe à Hambourg. Six nations dont la Belgique, viseront le titre continental. La tâche sera très rude pour le noyau de Maxime Bergez qui vise le top 4… et plus. Jeudi, les Indoor Red Lions...