Quand on regarde ce dessin, quasiment un an après, on se dit qu’il n’y aura pas de super-méga-giga strike dans le football belge. Tout le monde va tenir sur ses quilles et rester sur la piste. Le repenti Veljkovic n’aura donc servi à rien. De quoi avoir les boules et vous dégoûter du bowling… euh… football !

Février

Les Jeux olympiques d’hiver de Beijing se déroulent avec la peur du spectre du Covid. Un dessin qui est tombé comme ça, sur ma feuille, après avoir réalisé, moi-même un auto-test qui s’est avéré négatif et ça, c’est positif !

Mars

Je dois être médium au moment où je fais ce dessin crépusculaire. Avec le recul, on peut y voir un Martinez qui va sortir… de l’eau en laissant ses canetons derrière lui, alors que j’illustre l’ancien coach de cette feu-génération dorée, emmener ce qui lui reste de Diables, vers la Nations League qui n’aura rien de terrible. Ou terrine (de canard), c’est selon.

Avril

Tout le monde autour de moi, ma famille, mes amis, mes amours, mes emmerdes, tous ont un petit faible pour cette incroyable équipe de l’Union. On n’ose pas l’avouer, on le dit à demi-mot, on le murmure… Même Van Holsbeeck était à Saint-Gilles ! Ah oui mais non… Ça, c’est une autre histoire !

Mai

La variole du singe commence à faire parler d’elle. L’éternel recommencement, après le Covid ? Manger la banane par les deux bouts qu’ils disaient !

Juin

Thomas Meunier se marie. Et en cette fin de saison, c’est un événement sur lequel je saute à pieds (con) joints. Le principal intéressé s’est marré, après s’être marié, avec mon dessin et me le fera savoir en privé. Sympa, ce Thomas ! Mets-toi une bonne purge, fieu !

Juillet

Ou comment évoquer le Tour de France sans dessiner un vélo ! Binche ça alors !

Août

On manque de superlatifs face à cette grande dame (dans tous les sens du terme) qu’est Nafissatou. Une nouvelle médaille d’or remportée aux championnats d’Europe d’athlétisme à Munich. Merci à Nafi, notre Thiam de coeur !

Septembre

Remco Evenepoel passe le test d’altitude, tant attendu, lors de cette nouvelle étape de la Vuelta, qu’il gagnera haut la main. Dans le même temps, le décollage de la fusée lunaire Artémis est reporté pour la seconde fois. Objectif nul.

Octobre

Quand je vous disais que mon crayon avait un côté médium… Felice Mazzù retournera au Stade du Pays de Charleroi quelques semaines plus tard.

Novembre

Le coup, très réussi, de l’Union Belge (à défaut d’en avoir sur le terrain) avec ce buzz autour du Roi Philippe et des Diables, a inspiré tous les caricaturistes belges, je pense. Après un match pénible, dans tous les sens du terme, contre l’Egypte, je décide de pousser cette belgitude encore plus loin avec ce classique d’Hergé. Dessin pour les 7 à 77 ans donc.

Décembre

Les Diables sortent par la petite porte (et c’est rien de l’écrire) de ce Mondial au Qatar. Je ne sais pas si c’est le dessinateur ou le supporter furieux qui est en moi, qui dessine cette histoire courte… J’en rage encore. 2023 ne pourra pas être pire. Du moins, on l’espère, que diable !

