Quatre Belges, dont Bart Swings, en Norvège pour l'Euro toutes distances et de sprint

Pour le titre européen toutes distances, le Néerlandais Patrick Roest, fort de son sacre national, fait figure de favori et sera le principal rival du Louvaniste. Roest, 27 ans, est tenant du titre et compte trois titres mondiaux à son palmarès aussi. Il emmène la délégation néerlandaise avec Beau Snellink et Marcel Bosker, respectivement 2e et 3e du championnat des Pays-Bas la semaine dernière.

Ils seront 15 patineurs à se disputer une place sur le podium. Quatre épreuves sont au programme avec le 500m et le 5.000m (samedi), le 1.500m et le 10.000m (dimanche).

Le meilleur résultat de Swings dans un Euro toutes distances est une 2e place en 2016.

Chez les dames, les patineuses seront départagées à l'issue des épreuves du 500m, 3.000m (samedi), 1.500m et 5.000m (dimanche). Sandrine Tas veut encore faire partie du top 8 au classement général toutes distances.

Pour les épreuves de sprint, Isabelle van Elst fera ses débuts pour la Belgique dans un Euro, elle qui possède la double nationalité mais qui a choisi de patiner sous couleurs belges depuis cet été. Mathias Vosté sera aussi sur la glace vendredi et samedi (pour chaque fois deux 500m et 1.000m).