Gauthier Boccard: ”La dernière semaine de préparation est toujours longue”

Les Red Lions ont déjà pris tous leurs repères à Bhubaneswar. Au cinquième jour de leur séjour en Inde, ils ont déjà deux entraînements classiques à leur compteur et un petit match amical. Le décalage et le long et éprouvant voyage sont digérés par les organismes. D’ailleurs, ils ont disputé mardi un match...