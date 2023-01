Hero Cup : Detry et Pieters impressionnent

Thomas Pieters et Thomas Detry ont débuté par une victoire la Hero Cup qui oppose, à Abu Dhabi, l’équipe d’Europe continentale à son homologue britannique. Associé au Suédois Alex Noren, l’Anversois s’est imposé (1 up) face au tandem formé par Tommy Fleetwood et Shane Lowry. De son côté, le Bruxellois, qui faisait équipe avec le Français Antoine Rozner, a dominé (2 up) le duo Tyrrell Hatton-Jordan Smith. Sous le regard du capitaine européen Luke Donald et des vice-capitaines (dont Nicolas Colsaerts), les deux joueurs belges ont fait forte impression dans ce tournoi (ex-Seve Trophy) qui sert de répétition générale avant la Ryder Cup qui aura lieu à Rome en septembre prochain. Thomas Detry a même terminé par un somptueux eagle sur le trou 18. Un beau cadeau d’anniversaire pour ses trente ans! Au soir de cette première journée (5 matches en fourballs), l’équipe d’Europe continentale mène 3-2. Ce samedi, 10 matches de foursomes sont au menu avant les 10 simples de dimanche.