Cédric Charlier, du haut de sa grande expérience, ne prend pas ce match à la légère malgré le statut des Belges. “La Corée aligne des joueurs très expérimentés. Dix Coréens ont plus de 30 ans. Lee Nam Yong est toujours là à 39 ans. Il affiche 295 sélections. À Cadix, on l’a vu à l’œuvre. Le pc de Yang est redoutable. Je m’attends à une grosse résistance. Ils joueront assez bas pour jouer sur leur vitesse en contre. Le match sera de toute façon compliqué.”

Le dernier affrontement entre les deux nations remonte au Champions Trophy de… 2016. Le match avait pour enjeu la cinquième place. Les Belges l’avaient emporté 4-3. Plus tôt dans ce même tournoi, la Corée du Sud avait battu 0-2 les Belges. On retrouve encore deux duels lors des Jeux olympiques de 2008 et de 2012. À Londres, en 2012, Vanasch and co avaient gagné 2-1. En 2008, les Belges n’étaient pas encore l’armada d’aujourd’hui. Ils avaient perdu 1-3. Pour être complet, les Coréens avaient encore battu les Belges en 2005 lors du Champions Challenge (3-6) et lors de la Coupe du monde en 1994 (2-7). Sur les six duels, les Belges n’ont gagné qu’à 2 reprises !