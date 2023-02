La chronique de Jean-Marc Gheraille: pourvu que Domenico Tedesco ne nous refile pas le bourdon chez les Diables rouges...

Plus que la faillite du football belge (150 millions d'euros de déficit quand même…), c’est l’événement de la semaine dans le paysage sportivo-belge. De Thorembais-Saint-Trond à Coxyde, les amateurs de foot attendaient tous le successeur du chauve (vraiment) le plus célèbre du pays à la tête des Diables rouges : and...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous