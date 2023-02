L’heure du réveil chinois après trois ans d’isolement sportif

Avant l’arrivée de la Covid, la Chine était “the place to be” pour les grandes compétitions sportives internationales. Désireux de s’ouvrir sur le monde, l’ancien pays de Mao était “open bar” dans tous les calendriers. Pêle-mêle, il organisait des tournois de tennis et de golf, des meetings d’athlétisme et même un Grand Prix de Formule 1. La crise sanitaire a tout bouleversé. Certes, Pékin a accueilli les Jeux olympiques d’hiver en 2022, mais dans un huis clos glaçant. Avec la soudaine fin de la politique “zéro covid” et la réouverture des frontières, la Chine va-t-elle retrouver les feux de la rampe ? A priori, elle sera l’hôte, en septembre, des Jeux asiatiques. Des tournois ATP et WTA sont également programmés l’automne...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous