Bon départ de Thomas Detry, Jon Rahm survole

En haut du classement, le numéro un mondial Jon Rahm a, lui aussi, commencé le tournoi sur les chapeaux de roues. Au sommet de son art, l’Espagnol a rendu un premier score de 65 (-7), affichant haut et fort son ambition. Il compte deux coups d’avance sur les Américains Chris Kirk, Cameroun Young, Kurt Kitayama et Adam Schenk. Scottie Scheffler et Jordan Spieth sont en embuscade à 4 sous le par.

L’Arnold Palmer Invitational, doté de 20 millions de dollars, est l’un des plus importants du PGA Tour.