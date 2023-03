Le patron de Paris-Nice explique l’annulation de l’étape : “On n’a pas voulu prendre le moindre risque”

”Au départ, il y avait du vent, mais pas nécessairement énormément”, explique François Lemarchand, directeur de la Course au Soleil. “On nous a annoncé que plus loin dans des régions dégagées, nous allions tomber sur des vents violents de plus de 100 km/h (NdlR : des rafales ont été mesurées à 130 km/h). Nous n’avons donc pas pris de risques, en concertation avec les coureurs, les équipes, les directeurs sportifs, le jury, la Garde républicaine…. On a préféré ne pas annuler directement l’étape, on espérait pouvoir effectuer une étape raccourcie.”

Après les opérations de départ, les coureurs sont remontés dans leur bus respectif. L’idée était de repartir au 117e kilomètre de l’étape et d’effectuer en course les 80 derniers kilomètres. Mais même cette option a fini par être abandonnée.

”À 13 heures, avant que les bus ne quittent l’autoroute, nous avons officialisé l’annulation pure et simple car plus on se rapprochait de l’arrivée, plus le vent était violent.”

En effet, le circuit local à La Colle-sur-Loup était balayé par de très fortes rafales, l’asphalte était jonché de branchages, branches, détritus ou mobiliers de tout genre et même de pierres de tailles variables, dégringolées des talus.

”Nous avons opté pour la sécurité avant tout”, dit encore Lemarchand. “C’est Paris-Nice, on a l’habitude. Il se passe toujours quelque chose. AU début, on a eu peur des manifestants contre la réforme de la retraite, d’une éventuelle pénurie d’essence, puis de la neige à La Loge des Gardes et finalement, c’est le vent… C’est dommage, nous avions un beau parcours. Quand on a annulé l’étape du Mont Brouilly en 2017, nous sommes revenus l’année suivante…”